Der Ostalb-Morgen

6.45 Uhr: Noch immer sucht die Polizei nach einem vermissten Aalener, der am Mittwoch aus der Virngrundklinik Ellwangen verschwunden ist.

6.35 Uhr: Beim "Rock am Härtsfeldsee" rechnen die Veranstalter laut "Heidenheimer Zeitung" an beiden Tagen mit einem mit jeweils 4000 Besuchern ausverkauften Zelt. Am 23. und 24. Juni treten bei Dischingen zwölf Bands auf: „Hammerfall“, „Sepultura“, „Stratovarius“, „Onkel Tom“, „The New Roses“ und „Skeleton Pit“ am Freitag, 23. Juni, und „Saltatio Mortis“, „Lordi“, „J.B.O“, „“Tankard“, „Unleash the Sky“ und „Witchbound“ am Samstag, 24. Juni.

6.25 Uhr: Auch die Bahn meldet auf den wichtigen Pendlerstrecken zwischen Ellwangen, Aalen, Ulm und Stuttgart keine Verzögerungen und Ausfälle.

6.18Uhr: Der Verkehrscheck um kurz nach 6 Uhr zeigt: noch alles im grünen Bereich im Ostalbkreis.

6.15 Uhr: Für eineinhalb Tage kommt der Frühling zurück, sagt unser Wettermann Tim Abramowski - mehr wie immer in seinem Blog mit Video.

6.10 Uhr: Guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche! Tobias Dambacher begleitet Sie nachrichtlich in den Montag und fasst bis etwa 9 Uhr alles rund um Wetter, Verkehr und die wichtigsten Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.