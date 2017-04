Mann aus Aalen noch immer vermisst Aus Virngrundklinik Ellwangen verschwunden

Der vermisste Mann. Foto: Polizei Aalen

Ellwangen. Noch immer wird seit Mittwochnachmittag ein 48-jähriger Aalener vermisst. Er hielt sich zuletzt in der Virngrundklinik in Ellwangen auf. Laut Polizei liegen „konkrete Hinweise auf eine Eigengefährdung vor“. Der Mann ist 1,88 Meter groß und 108 Kilo schwer. Er hat kurze, graue Haare und grüne Augen. Er war zuletzt mit einer hellblauen Jacke und Jeans bekleidet, trug eine grünen Wollmütze und schwarze Schuhe. Wer den Mann sieht, sollte die Kriminalpolizei in Aalen unter Telefon (07361) 5800 zu verständigen oder die Notrufnummer 110 wählen.

zurück © Gmünder Tagespost 24.04.2017 06:44

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte