Verbotene Aufkleber in der Stadt Polizei und Staatsschutz ermitteln Am Sonntagabend sind haufenweise verbotene Aufkleber in der Aalener Innenstadt aufgetaucht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Aalen. Am Sonntagabend zeigte ein Aalener einer Polizeistreife an, dass er gerade dabei sei, Aufkleber zu entfernen, die an vielen Stellen in der Innenstadt zu sehen seien. Er übergab der Streife ein Päckchen mit rund 50 entfernten Aufklebern. Die Aufkleber werben laut Polizei für eine in Deutschland verbotene kurdische Partei. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Inspektion Staatsschutz der Kriminalpolizei wurde mit einbezogen. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Aalen, Telefon (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.

