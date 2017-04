Kurz und bündig Antibes wählt anders

Schwäbisch Gmünd/Antibes. Emmanuel Macron hat landesweit die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewonnen. In Antibes, der französischen Partnerstadt Schwäbisch Gmünds, dagegen fiel das Ergebnis anders aus. Dort bekam der Kandidat der Konservativen, Francois Fillon, die meisten Stimmen: 13 107, das entspricht 31,61 Prozent. Auf Platz 2 folgte Marine Le Pen (23,99 Prozent) und erst auf auf Platz 3 Macron (20,57 Prozent). Diese Zahlen meldet das französische Fernsehen. Die Beteiligung an dieser ersten Runde der Präsidentenwahlen lag in Antibes bei 80,53 Prozent. wof

