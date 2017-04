Das schriftliche Abitur startet heute

Für circa 34.100 Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg beginnen am heutigen Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien mit dem Fach Deutsch. Die Sternchenthemen in diesem Schuljahr sind: „Agnes“ von Peter Stamm, „Homo Faber“ von Max Frisch und „Dantons Tod“ von Georg Büchner. Hinzu kommt das Thema Naturlyrik. Eines dieser Themen müssen die Schüler in fünfeinhalb Stunden bearbeiten.

Für alle Prüfungskandidaten sind die Kernfächer Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache und ein weiteres individuell gewähltes Kernfach im schriftlichen Abitur verbindlich. In der verpflichtenden mündlichen Prüfung gibt es einen Präsentationsteil, in dem die Schülerinnen und Schüler ein vorbereitetes Thema vortragen müssen. Dieser Präsentation schließt sich ein Prüfungsgespräch an. Zum ersten Mal kann in diesem Jahr an 13 allgemein bildenden Gymnasien im Land eine Abiturprüfung im Fach Informatik abgelegt werden.

Auf Basis der im Jahr 2012 durch die Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedeten Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife haben die Länder in den vergangenen Jahren Aufgaben für einen so genannten Abituraufgabenpool entwickelt, der beim Abitur 2017 erstmals zum Einsatz kommt. Die allgemein bildenden Gymnasien haben daraus jeweils eine Aufgabe für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik entnommen. Durch den Einbruch beim Solitude-Gymnasium in Stuttgart-Weilimdorf mussten die Prüfungsaufgaben in den Fächern Mathematik und Englisch durch die Aufgaben des Nachholtermins ersetzt werden. Deshalb kommen in diesen Fächern – anders als ursprünglich vorgesehen – keine Aufgaben aus dem gemeinsamen Pool zum Einsatz.

Die mündlichen Abiturprüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien sind zwischen dem 26. Juni und dem 7. Juli und dauern jeweils 20 Minuten. Die Ausgabe der Abiturzeugnisse erfolgt spätestens am Freitag, 7. Juli 2017.