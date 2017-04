Impfquote gegen Masern zu gering

„Kinderkrankheiten“ ist ein harmlos klingender Begriff für hoch ansteckende Krankheiten, die alles andere als ungefährlich sind. Darauf weist das Gesundheitsamt des Ostalbkreises hin. Gerade Kinder unter fünf Jahren seien demnach einem besonderen Risiko ausgesetzt, im Verlauf der Infektionen ernste Komplikationen zu entwickeln. Ausreichender Impfschutz stelle einen der ersten Schritte dar, um dies zu erreichen, so das Gesundheitsamt im Rahmen der Inforeihe zur Europäischen Impfwoche 2017.

Viel zu oft unterschätzt werde die Gefährlichkeit einer Masern-Erkrankung, ist sie doch hochgradig ansteckend und kann lebensbedrohliche Komplikationen auslösen. Auch wenn im Ostalbkreis die Impfquote für die erste Masernimpfung bei erfreulichen 94,4 Prozent liege: ein Vollschutz besteht erst bei zwei oder mehr Impfungen, die nur 89 Prozent der Kinder erhalten haben. Für eine Ausrottung einheimischer Masern müsse diese Quote jedoch bei 95 Prozent liegen, so das Gesundheitsamt.

Das klinische Bild einer Diphterie-Infektion, also einer akuten Rachenentzündung, sehen nur noch wenige Ärzte in Deutschland. Rund 92 Prozent der Kinder in Baden-Württemberg weisen bei der Einschulungsuntersuchung einen Diphterie-Impfschutz nach. Doch auch hier werden dann die empfohlenen Auffrischungsimpfungen oft nicht wahrgenommen.

Seit dem Jahr 2007 ist auch die Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) empfohlen, die möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr zum Schutz vor Gebärmutterhalskrebs und seinen Vorstufen erfolgen sollte. Allerdings ersetzt die Impfung nicht die jährlichen Früherkennungsuntersuchungen, da sie nicht vor allen HPV-Typen schützt.

In Bezug auf die Verbreitung der Kinderlähmung könne man beim Impfschutz von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Ein ausreichender Schutz der Bevölkerung vor Kinderlähmung wird bei einer Durchimpfungsquote von 95 Prozent bei mindestens drei Impfungen angenommen. Im Ostalbkreis konnten 96,1 Prozent der Kinder bei der letzten Einschulungsuntersuchung drei Polioimpfungen nachweisen.

Die Beispiele zeigen: Indem sie die Weiterverbreitung von Krankheiten blockieren, schützen geimpfte Kinder nicht nur sich selbst, sondern schirmen auch alle Personen in ihrem Umfeld ab, so das Gesundheitsamt.