Fußgängerin von Auto erfasst

Aalen-Wasseralfingen. Am Montagvormittag befuhr ein 91-jähriger Autofahrer gegen 9.20 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Aalen. Auf Höhe des Gebäudes Nr. 37 querte laut Polizei eine 78-jährige Fußgängerin die Straße. Sie wurde dabei vom Auto erfasst, stürzte und verletzte sich. Sie wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung ins Ostalbklinikum eingeliefert.

zurück © Gmünder Tagespost 25.04.2017 12:40

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte