Einbrecher im Handyladen

In der Nacht zum Dienstag wurde in einen Handyladen in der Wilhelm-Merz-Straße eingebrochen. Zugang verschafften sich die Diebe mit einem schweren Stein.

Der Einbruch wurde bei Geschäftsöffnung am Dienstagmorgen entdeckt. Die Polizei stellte fest, dass die Diebe eine der Scheiben mit einem Betonbrocken eingeworfen haben und durch diese Öffnung in den Laden gelangten. Dort entwendeten sie Handys in bisher unbekannter Zahl. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde ein Zeuge bekannt, der gegen 2.25 Uhr zwei Männer vom Tatort weg in Richtung der Baustelle Kaufland rennen sah. Die beiden Männer hatten laut Polizei je eine Plastiktüte dabei. Es wird deshalb derzeit davon ausgegangen, dass der Einbruch gegen 2.15 Uhr stattfand.

Zum Einwerfen der Scheibe wurde ein Teil eines Betonfußes verwendet, wie er auf Baustellen Verwendung findet, um die Füße eines Bauzaunes zu halten. Dieses Teil wiegt rund fünfzehn Kilogramm. Derzeit ist nicht bekannt, von welcher Baustelle der Brocken stammte. Die Polizei fragt deshalb: Wer hat etwa gegen 2 Uhr in der Nacht zum Dienstag jemanden gesehen, der eine schwere Last trug? Wer hat ab etwa 2.20 Uhr zwei Männer gesehen, die vom Tatort weg unterwegs waren und die dabei möglicherweise auch Plastiktüten trugen? Alle Hinweise werden bei der Polizei in Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen genommen.