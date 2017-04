Tipps vom Ex-Profi für Hobbyläufer

Lauf geht's! Ex-Triathlon-Weltmeister Daniel Unger hat am Dienstagabend in der Festhalle Unterkochen den Lauf-geht’s!-Teilnehmern praktische Tipps an die Hand gegeben. Sympathisch und kurzweilig brach er Profitraining auf den Hobbybereich runter. Ausführlicher Bericht folgt. Foto: hag

