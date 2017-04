Reichsbürger in Nördlingen zu Gefängnis verurteilt

. Drei ungewöhnliche Fälle verhandelte das Nördlinger Amtsgericht. Drei Männer wurden schuldig gesprochen - in unterschiedlichen Fällen, aber alle drei erkennen die Bundesrepublik mit ihrer Rechtsordnung nicht an. Das berichten die "Rieser Nachrichten". Ins Gefängnis muss ein so genannter Reichsbürger. Während der Verhandlung berief er sich auf "Alliiertengesetze", forderte einen Militärstaatsanwalt und 10.000 Feinunzen Silber als Entschädigung. Er wurde auf ein Jahr Gefängnis ohne Bewährng wegen versuchter Erpressung und versucher Nötigung verurteilt. Der Mann war bereits wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vorbestraft.

Außerdem vor Gericht: Ein Rundfunkgebühren-Verweigerer, der eine Entschädigung ebenfalls in Feinunzen ausbezahlt bekommen wollte. Als Reichsbürger wollte er sich nicht bezeichnen, wie die "Rieser Nachrichten" berichten, forsche er noch nach seiner Staatszugehörigkeit. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der dritte Fall beschäftigte sich mit einem selbst ernannten Druiden oder Kelten. Er war wegen Verstößen gegen das Bundesstatistik-, das Agrarstruktur- und das Ordnungswidrigkeitengesetz angeklagt, so die "Rieser Nachrichten" und wurde ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch er hatte seine eigenen Ansichten zur Rechtsordnung.