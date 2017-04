Prüfungswoche an allen weiterführenden Schulen

Am Mittwoch beginnen mit dem Fach Deutsch an den 430 öffentlichen und 80 privaten Realschulen sowie an 36 Abendrealschulen in Baden-Württemberg die schriftlichen Abschlussprüfungen. Insgesamt nehmen circa 40.000 Realschülerinnen und Realschüler daran teil. Die Aufgaben werden zentral vom Kultusministerium gestellt. Verbindlicher Bestandteil der zentralen Abschlussprüfung an Realschulen sind die Fächer Deutsch, Mathematik und die Pflichtfremdsprache. Für die Deutschprüfung werden den Schülerinnen und Schülern vier Themen zur Wahl gestellt. Darunter befindet sich neben lyrischen und epischen Texten auch die Aufgabe „Produktiver Umgang mit Texten“, die sich dieses Jahr auf das Buch „Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife“ von Elisabeth Zöller beziehungsweise auf „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer bezieht. Für die Aufgabe „Texte lesen, auswerten und schreiben“ wurde in diesem Jahr das Rahmenthema „Ernährung heute - zwischen Mangel und Überfluss“ gestellt.

Ebenfalls an diesem Mittwoch beginnen an den baden-württembergischen Haupt- und Werkrealschulen sowie den Gemeinschaftsschulen die Hauptschulabschlussprüfungen mit dem Fach Deutsch. Insgesamt befinden sich derzeit circa 35.000 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 9 und 10 an insgesamt 682 öffentlichen und 44 privaten Haupt-/Werkrealschulen. Erstmals werden in diesem Jahr auch die circa 2.400 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen an 41 der 299 öffentlichen Gemeinschaftsschulen sowie an einer der zwölf privaten Gemeinschaftsschulen im Land die Möglichkeit haben, den Hauptschulabschluss zu erwerben.

Für die Schülerinnen und Schüler an Werkrealschulen, die den Werkrealschulabschluss anstreben, beginnen die Prüfungen am Donnerstag, 27. April, mit der Prüfung im Fach Deutsch.