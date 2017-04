Gegen Gebäude gefahren Lkw beschädigt Dachrinne in Abtsgmünd

Abtsgmünd. Von einem bislang unbekannten Lkw wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Dachrinne eines Gebäudes in der Haller Straße beschädigt. Da der Fahrer laut Polizei die Beschädigung in der Größenordnung einiger hundert Euro vermutlich nicht bemerkte, fuhr er ohne anzuhalten weiter. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Langholztransporter. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, möge diese der Polizei in Abtsgmünd unter Telefon (07366) 96660 mitteilen.

