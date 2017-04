Bei Ladendiebstahl erwischt In Drogeriemarkt am Kalten Markt

Schwäbisch Gmünd. In einem Drogeriemarkt am Kalten Markt wurde am Dienstagmittag ein Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet. In der Parfümerieabteilung steckte er laut Polizeiangaben mehrere Parfümflaschen und Lippenstifte im Wert von ca. 800 Euro in seine Hose und verließ anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen. Er wurde nach der Kasse von Beschäftigten angehalten und der Polizei übergeben. Die stellte fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 23-jährigen algerischen Asylbewerber handelt. Die Ermittlungen dauern an.

zurück © Gmünder Tagespost 26.04.2017 09:26

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte