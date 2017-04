Einbruch in Wertstoffhof Polizei in Lorch bittet um Hinweise

Lorch. In den Wertstoffhof in der Maierhofstraße wurde eingebrochen. Die Tatzeit lag laut Polizeiangaben wohl zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Die Diebe brachen einen Bürocontainer und einen Kleidercontainer auf. Neben Altkleidern klauten sie einen Standtresor. Diesen transportierten sie zum Feldweg neben den dortigen Bahngleisen, wo sie ihn öffneten und den Inhalt entwendeten. Die Polizei in Lorch nimmt unter Telefon (077172) 7315 Hinweise zur Tat entgegen.

