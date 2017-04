Jetzt noch den Maibaum anmelden

Tradition An alle Maibaum-Macher: Anmeldefrist für den Wettbewerb endet am Donnerstag, 27. April.

Dabei sein ist alles: Am 1. Mai touren die Jury-Mitglieder durch die Lande, um die für den Wettbewerb von Gmünder Tagespost und Heubacher Brauerei angemeldeten Maibäume zu bewerten.

Bis Mittwochmittag, 26. April, haben sich angemeldet: Bartholomä Jugendorganisation, Buch Jugendgruppe, Bartholomä KiGa Arche Noah, Vorderlintal Kindermaibaumteam, Tierhaupten, Kindergruppe, Täferrot Grunschule, Schechingen Grundschule, Altersberg Dorfgemeinschaft, Bartholomä Dorfgemeinschaft, Bettringen FFW, Böbingen FFW, Buch Sport- und Dorfgemeinschaft, Durlangen FFW, Frickenhofen, FFW Eschach, Großdeinbach FFW, Gschwend FFW, Gschwend Seniorenzentrum, Haselbach Maibaumverein, Herlikofen FFW, Heuchlingen Albverein, Hinterlintal Dorfgemeinschaft, Holzhausen Dorfgemeinschaf, Hönig Dorfgemeinschaft, Iggingen Maibaumteam, Kleindeinbach Dorfgemeischaft Leinzell, FFW Lorch Herz Europa, Mittelbronn Dorfgemeinschaft, Mutlangen Maibaumgruppe, Pfersbach Jungmusiker, Rattenharz Maibaumgruppe TSV, Rienharz Dorfgemeinschaft, Rotenhar Dorfgemeinschaft, Ruppertshofen Maibaumfreunde, Schechingen FFW, Schönhardt Germania, Straßdorf FFW, Strauben Maibaumfreunde, Strübelmühle Team, Tierhaupten Dorfgemeinschaft, Vorderlintal Maibaumgruppe, Waldhausen Maibaumgruppe, Waldstetten FFW, Welzheim Eberhardsweile, Weitmars Dorfgemeinschaft , Wißgoldingen FFW.

Wer dabei sein will, schickt bis Donnerstag, 27. April, eine E-Mail an redaktion@tagespost.de. Oder ruft an: (07171) 6001 712. Ansprechpartner mit Telefonnummer und Standort des Maibaumes angeben!