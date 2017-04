Drei Wildunfälle mit rund 11.000 Euro Sachschaden

Die Polizei meldet drei Wildunfälle mit rund 11.000 Euro Schaden:

Ellwangen: Mit einem Wildschwein prallte ein 57-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen zusammen. Das Tier querte die Landesstraße 1060 zwischen Eggenrot und Ellwangen. Gegen 5.40 Uhr wurde es vom Auto erfasst, flüchtete anschließend und ließ am Fahrzeug einen Schaden von ca. 2000 Euro zurück.

Bopfingen: Auf der B 29 wurde am Donnerstagmorgen ein Reh von einem Auto erfasst und getötet. Der 59-jährige Fahrer war von Röttingen in Richtung Aufhausen unterwegs und hatte den Unfall gegen

3.25 Uhr. An seinem Wagen entstand Schaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Rund 6000 Euro Schaden entstanden einem 20-jährigen Autofahrer am Mittwochabend, der gegen 23.20 Uhr mit einem Rehbock zusammen prallte, als der die Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Zöbingen querte.