Mehrere Geldbörsen aus Gebäude gestohlen Diebestahl in der Neuen Mögglinger Straße in Heuchlingen

Heuchlingen. Aus einem Gebäude in der Neuen Mögglinger Straße wurden am Mittwoch drei Geldbörsen gestohlen. In dem Gebäude befindet sich im Erdgeschoss eine Gaststätte, weshalb der Zugang zum Gebäude offen stand. Die Diebe gelangten dort in einen wohl unverschlossenen Raum, aus dem sie die drei Geldbeutel stahlen. Neben Bargeld wurden dabei auch viele Bank- und Berechtigungskarten geklaut. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei wohl in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr. Ein erster Tatverdacht richtet sich gegen ein Pärchen, das dort im fraglichen Zeitraum beobachtet wurde. Die Polizei in Leinzell bittet nun Personen, denen im Ort ebenfalls ein Pärchen auffiel, sich zu melden. Die Hinweise werden unter Telefon (07175) 9219680 entgegen genommen.

