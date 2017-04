Neue Bifora-Uhr zum 111-jährigen Bestehen

Armbanduhren gibt es viele. Doch diese neue „Bifora“-Uhr sei ein „echtes Nischenprodukt“, schwärmt Götz Schweitzer, ehemaliger Vorsitzender des Bifora-Freundeskreises. Am Samstag, 29. April, wird die „Bifora Automatic“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Gemeinsam mit der Gmünder Hochschule für Gestaltung hat der Edelmetallverband ein „modernes Werk“ kreiert. Mit stabilem Saphirglas, umweltfreundlichem Antrieb und vergoldeten Elementen. „Es ist ein Gmünder Produkt – also made in Schwäbisch Gmünd“, betont Schweitzer. Die Armbanduhr mit einer limitierter Auflage von 60 Stück ist für rund 850 Euro in der Geschäftsstelle des Edelmetallverbands in der Bocksgasse 38 erhältlich. jas

