Mit der GT zur WM in Köln

Leserreise Am 14. und 15. Mai zu den Gruppenspielen Deutschland – Italien und Russland – Slowakei. Übernachtung inklusive.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft kehrt nach sieben Jahren nach Deutschland zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte wird vom 5. bis 21. Mai eine Weltmeisterschaft von zwei Gastgeberländern ausgetragen: Deutschland und Frankreich. Die Spiele finden in Paris und Köln statt, die Halbfinals und das Endspiel werden am Rhein ausgetragen.

Spielorte sind Köln mit der „Lanxess Arena“ mit 18 500 Plätzen und Paris, dessen „Palais Omnisport Paris-Bercy“ komplett modernisiert wurde und als jetzige „AccorHotels Arena“ 14 500 Plätze umfasst. Die Karten für das Eröffnungsspiel am 5. Mai, Deutschland gegen USA, sowie für das Spiel Deutschland gegen Russland (2016 verlor Deutschland im Viertelfinale gegen Russland) sind vergriffen. Der Bestand für die weiteren Spiele verringert sich täglich.

Der Inhalt

Die Leserreise beinhaltet zwei Vorrunden-Partien aus der Deutschland-Gruppe in der Lanxess-Arena am 13. Mai: zum einen die Partie Russland – Slowakei (16.15 Uhr) und anschließend Deutschland gegen Italien ab 20.15 Uhr. Die Hoffnung der deutschen Fans liegt darin, dass ihre Stars bis dahin noch im Rennen um den Viertelfinaleinzug liegen. Denn vor der Partie gegen Italien wird es Deutschland bis dahin bereits gegen alle Gruppen-Favoriten zu tun gehabt haben: Russland, USA, Schweden und Slowakei. Vieles deutet darauf hin, dass das Duell gegen Italien ein Muss-Siegspiel für Deutschland wird.

Das Reiseprogramm

Direkte Anreise am Samstag, 13. Mai, ab Aalen (7.30 Uhr) im „Exklusiv“-Reisebus nach Köln. Zimmerbezug im zentral gelegenen Vier-Sterne-Hotel Novotel (inkl. Frühstücksbuffet). Anschließend Transfer zur Lanxess-Arena zu den Spielen Russland – Slowakei um 16.15 Uhr sowie Italien – Deutschland (jeweils Kategorie 4) um 20.15 Uhr.

Sonntag, 14. Mai: vormittags: Führung durch Köln City, nachmittags: Heimreise, Ankunft in Aalen: gegen 20 Uhr.

Kosten pro Person

Doppelzimmer: 249, Einzelzimmer: 285 Euro; Aufpreis Kategorie 2 (für beide Spiele): 60 Euro.

Buchung und Beratung

OVA-Reisen, Beinstraße 5, Aalen, Telefon (07361) 5701-33 oder -32; E-Mail: info@ova-reisen.de

Weitere Informationen auf

www.tagespost.de – Reiter „Service“ – „Lesereisen“.