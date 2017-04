Der Salvator für die Besucher

der neue Dokumentationsraum in der Felsenkapelle des Salvators, ist samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Und nach Vereinbarung zu Führungen.

Die Salvatorklause öffnet wieder ab Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 25. Mai. Und von da an immer an den Wochenenden – allerdings nur bei gutem Wetter. Bürger, die in der Salvatorklause einkehren wollen, erkennen dies schon vom Remspark aus. Die Klause ist immer dann geöffnet, wenn die Fahne gehisst ist. Betrieben wird sie von Mitgliedern des Salvator-Freundeskreises. mil