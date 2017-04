Fußgängerin angefahren Unfall am Donnerstagabend in Unterkochen

Aalen-Unterkochen. Am Donnerstagabend bog ein 62-jähriger Sprinter-Fahrer von der Waldhäuser Straße nach links in den Bischof-Hefele-Weg ab. Dabei übersah er laut Polizeiangaben gegen 21.50 Uhr eine 59-jährige Fußgängerin, welche die Straße von rechts nach links überquerte und fuhr sie an. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Sie suchte anschließend das Ostalbklinikum auf, wo sie ambulant behandelt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 28.04.2017 09:14

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte