Wenige Meter vor dem Ziel

Sport So langsam wird’s ernst: Die Aufbauarbeiten fürs „Bike the Rock“ liegen in den letzten Zügen. Seit Freitagmorgen steht auch die Zieleinfahrt. Am Samstag um 9.30 Uhr startet das umfangreiche Programm. Und wie man so liest, scheint es sogar der Wettergott gut zu meinen. Dann ab aufs Bike! Foto: dav

zurück © Gmünder Tagespost 28.04.2017 14:57