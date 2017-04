Blasmusik abgesagt

Steinheim. Die schlechten Wetterverhältnisse und -vorhersagen zwingen die Veranstalter, das für Montag, 1. Mai, in Steinheim an der Wentalhalle geplante „Open-Air-der-Blasmusik“ abzusagen. Das teilten die Organisatoren am Freitagmorgen mit.

