Die Lebensversicherung Europa

Schwäbisch Gmünd

Einen „leidenschaftlichen Europäer“ begrüßt der Gmünder SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Christan Lange beim Politischen Frühjahrsgespräch im Prediger: Michael Roth, Staatsminister für Europa, lässt daran keinen Zweifel: „Für mich bleibt Europa unsere Lebensversicherung in Zeiten der Krise“, sagt er. Und er warnt: „Hüten Sie sich vor einfachen Antworten in komplizierten Zeiten“. Dahinter verberge sich das „süße Gift der Populisten“.

Christian Lange nennt die Gefahren für Europa, den Brexit, die Wahl in Frankreich, Entwicklungen in Polen und Ungarn. Michael Roth, der sich als „kompromisslosen Europäer“ sieht, nennt die Gründe für sein Politikverständnis: Aufgewachsen in Osthessen, einen Kilometer von der DDR-Grenze, von den Selbstschussanlagen, schätzt er Freiheit und Demokratie ganz besonders. Die unabhängige Justiz, die freie Presse, die Freiheit der Menschen, das ist für ihn unverzichtbar. Er schätzt es, dass eine Gesellschaft offen für alle Kulturen ist. Dass jeder willkommen ist, der bereit ist, das zu achten. „Doch dieser Konsens besteht in Europa nicht mehr“, so Roth. Nationalstaatlich seien die Probleme nicht zu lösen. Europa könne nur gemeinsam dafür sorgen, etwa die Ursachen der Flucht zu bekämpfen.

Das greift Uschi Seiz in der Diskussion auf, sie sieht in den Waffenexporten die Gründe für Krieg und Flucht. „Richtig“, sagt Michael Roth. „Möglich, dass wir künftig bei Waffenexporten die starke Hand des Parlaments darauf legen“. Exporte sollten nur in die EU und an Nato-Mitgliedsstaaten gehen. Mit der Türkei sei dies momentan schon ein Problem. Hinter den Kulissen würden viele Exportanfragen abgelehnt.

Dieser Konsens bestehe in Europa nicht mehr. Michael Roth

Staatsminister

Michael Roth nennt weitere Themen, die Europa nur gemeinsam meistern könne. Einzelstaatliche Terrorismusbekämpfung müsse scheitern. Und nur ein großes gemeinsames Europa könne mit den Mächtigen der Welt auf Augenhöhe verhandeln, mit den USA, China, Russland etwa.

„Und was ist, wenn Le Pen in Frankreich gewinnt“, will Christa Schmid aus dem Publikum wissen. Sie würde ihre Versprechen nicht halten können, sagt Roth. Etwa die Sicherung der Arbeitsplätze. Le Pen lebe vom Applaus der Verängstigten. „Populisten sind Demagogen“, so Roth. Sie profitierten von den Ängsten der Menschen. Nur ein starkes demokratisches Europa könne dagegen halten.