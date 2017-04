Musikalische Rettungsaktion

Eine Seltenheit liegt in Gmünds italienischer Partnerstadt Faenza in der Stadtbibliothek und wird endoskopisch vom Geigenbauer untersucht. Ein dreisaitiges Bassetto, also ein kleiner Bass, aus dem 18. Jahrhundert. Davon gibt es nur noch ganz wenige Instrumente weltweit. Das Instrument, das derzeit in Faenza liegt, ist in einem guten zustand, aber nicht spielbereit.

Der Leiter der Gmünder Musikschule, Friedemann Gramm, konnte dieses Instrument nun persönlich in Augenschein nehmen. Der Besuch aus Gmünd, galt dem Beginn einer Zusammenarbeit zwischen den städtischen Musikschulen der beiden Partnerstädte.

Gemeinsam Geld sammeln

Die Italiener begründeten mit Unterstützung des Ensembles Symposium, ein Ensemble für alte Musik auf historischen Instrumenten, eine Crowdfunding Initiative. Diese brachte allerdings nicht die benötigten 4000 Euro zusammen. Aber die Zusagen über 1500 Euro stehen nach wie vor, und die restlichen 2500 Euro wollen nun der Städtepartnerschaftsverein in Faenza, die Musikschule Sarti, Musiker und nicht zuletzt der Verein der Freunde und Förderer aus Gmünd zusammen sammeln.

Eher zufällig eröffnete sich nun eine neue Möglichkeit, um an zusätzliches Geld zu kommen: Die für das Schwörhauskonzert am Sonntag, 7. Mai, ursprünglich vorgesehenen Musiker sagten ab, ein musikalisches Trio aus Gmünds Partnerstadt springt dafür kurzfristig ein. Doch nicht nur das: Die Musiker aus Faenza spenden ihr Honorar für die Restaurierung.

Als Zeichen des Dankes kümmert sich der Verein der Freunde und Förderer gemeinsam mit dem Verein Städtepartnerschaft um die Unterbringung und Verpflegung der Musiker. Auch die Stadt Schwäbisch Gmünd unterstützt diese Aktion.

Der Verein der Freunde und Förderer wirbt daher nun um Spenden, damit die Fahrtkosten der Musiker bezahlt und gegebenenfalls noch etwas zur Restaurierung des „Bassetto Manfredos“ beigetragen werden kann.

Es gibt schon jetzt die Zusage, dass das Bassetto nach erfolgter Restaurierung auch in Schwäbisch Gmünd zu hören sein wird. Spenden können entweder beim Besuch des Schwörhauskonzerts am 7. Mai persönlich abgegeben, oder direkt auf ein Spendenkonto unter dem Kennwort „Bassetto Manfredo“ überwiesen werden – IBAN: DE78 6139 0140 0101 6920 05.