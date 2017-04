Fahrschülerin prallt mit Motorrad gegen Mauer

Essingen. Schwere Verletzungen erlitt eine Fahrschülerin nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am Samstagmorgen im Essinger Industriegebiet. Demnach verlor die 42-Jährige auf einer Übungsfahrt unter Aufsicht ihres Fahrlehrers gegen 7.57 Uhr in der Streichhoffeldstraße die Herrschaft über ihr Motorrad und prallte gegen eine Betonmauer. Durch den Aufprall habe die Frau schwere Verletzungen erlitten und sei in eine Klinik eingeliefert worden. An ihrem Motorrad sei Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden.

