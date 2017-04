SGB teilt die Punkte Fußball, Landesliga Die SG Bettringen spielt gegen den abstiegsgefährdeten FV Nürtingen 2:2.

Kurz vor Spielende musste die SG Bettringen den Gegentreffer einstecken: In der 89. markierte Nürtingens Scherb den Treffer zum 2:2-Ausgleich. Bereits in der 20. Spielminute war die Maier-Elf durch Manuel Seitz in Führung gegangen. Jannic Maletic erhöhte diese in der 65. Spielminute. Nur sieben Minuten später musste die SGB dann den Anschlusstreffer hinnehmen (72.), bevor Oliver Scherb den Nürtinger Hausherren per Ausgleichstreffer in der 89. Spielminute einen Punkt rettete.

