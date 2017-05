Zeugen zu Brandstiftung gesucht In Straßdorf brennt ein Kleidercontainer vollständig aus.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Brandstiftung auf dem Parkplatz der Straßdorfer Römerhalle in der Wallenstraße. Dort sei am Sonntag gegen 23.40 Uhr ein Altkleidercontainer vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass er mutwillig in Brand gesetzt wurde. Die Straßdorfer Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Hinweise an das Gmünder Polizeirevier, Telefon (07171) 3580.

