Polizei warnt Hundebesitzer vor Giftködern

Plüderhausen. Einer aufmerksamen Hundebesitzerin sei beim Spazierengehen mit ihrem Hund am Montag auf Höhe des Alten Rathauses in Plüderhausen ein ausgelegter Giftköder aufgefallen, dast teilt die Polizei mit. Der Köder, ein mit Körnern gefülltes, etwa 5 bis 10 Zentimeter großes Fleischstück, habe auf der Wiese zwischen der Remsstraße und der Remsböschung unweit eines Hundekotbeutelbehälters gelegen. Das Fleischstück und insbesondere die Körner müssen nach Polizeiangaben noch weiter untersucht werden. Augenscheinlich könne es sich jedoch um einen Giftköder handeln. Insbesondere Hundebesitzer werden zur Vorsicht angehalten und sollten im geannten Bereich ihre Hunde in jedem Fall an der Leine lassen. Hinweise zu den Ködern nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer (07181) 2040 entgegen.

