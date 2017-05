Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Das Wetter wird heute wechselhaft. Regenschauer am Morgen werden am Nachmittag von Wolken abgelöst. Die Temperaturen steigen von morgens 5 Grad bis maximal 12 Grad am Nachmittag. Windböen bis zu 50 Km/H können auftreten.

6.20 Uhr: Die deutsche Bahn meldet Verspätungen auf der Strecke Ellwangen Richtung Ulm. Der Anschluss in Aalen weiter Richtung Ulm wird vermutlich nicht erreicht.

Sonst sind keine Störungen gemeldet.

6.10 Uhr: Trotz teils starkem Regenfall ist es auf den Straßen ruhig. Es sind noch keine größeren Störungen gemeldet. Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg Einfahrt Aalen/Oberkochen ist die Anschlussstelle wegen einer Fahrbahnerneuerung vom 2. bis zum 20 Mai gesperrt.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem verregneten Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.