Diebstahl von Anhänger Die Polizei vermutet, dass ein Scherz hinter dem verschwunden Anhänger stecken könnte

Symbolbild

Westhausen. Laut Polizei wurde ein Anhänger mit der Aufschrift "Bauhaus" in der Nacht von Sonntag auf Montag vor einem Haus in der Talstraße entwendet. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers, der auch im Zuge eines "Scherzes" umgestellt worden sein könnte, nimmt die Polizei in Aalen unter der Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.

© Gmünder Tagespost 02.05.2017 08:45

