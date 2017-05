Teurer Maischerz Unbekannte zerkratzen Auto und besprühen es anschließend mit rotem Lack

Symbolbild

Bopfingen. Am Bahnhof wurde ein auf dem dortigen Parkplatz abgestelltes Auto rundum zerkratzt und mit roter Lackfarbe besprüht. Die Beschädigung dürfte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag erfolgt sein. Daher geht die Polizei von einem Maischerz aus. Der am Auto angerichtete Sachschaden wurde auf rund 8000 Euro veranschlagt. Hinweise auf die Verursacher oder auf weitere Gegenstände, die auf ähnliche Weise zugerichtet wurden, werden an die Polizei in Bopfingen unter der Telefonnumer (07362) 96020 erbeten.

