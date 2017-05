Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Auf den Schienen läuft ebenfalls alles nach Plan. Die Bahn meldet keine Verspätungen.

6.35 Uhr: Noch rollt der Verkehr auf der B 29. Stockend geht es dagegen rund um die Auffahrt auf die A 7 bei Westhausen voran. Aufgrund einer Baustelle auf der A 7 kommt es zudem in Richtung Ulm zwischen Ebnat und Heidenheim zu leichten Verkehrsbehinderungen. Aufgrund von Fahrbahnerneuerungen ist die Anschlussstelle Aalen/Oberkochen in Richtung Würzburg bis zum 20.05.2017 gesperrt.

6.20 Uhr: Auch heute muss der Regenschirm eingepackt werden: Das Wetter bleibt am heutigen Mittwoch und die kommenden Tage weiterhin unbeständig.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem regnerischen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz und bündig, was zum Start in diesen Tag wichtig ist. Nadja Kienle fasst für Sie alles rund um Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.