Frau flüchtet vor Einbrecher

Kurz nach 23.30 Uhr hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend in Reitprechts am Wintergarten eines Wohngebäudes eine Scheibe eingeschlagen. Über den Wintergarten gelangte der Täter in das Gebäude und betrat dort das Schlafzimmer. Dadurch erwachte die Bewohnerin.

Die Frau flüchtete zu ihrem Nachbarn und bat ihn um Hilfe. Der lief aus dem Haus und sah auf einem nahen Feldweg ein Fahrzeug stehen. Als er auf dieses zulief, setzte der Fahrer zurück und fuhr rasch davon. Der Mann ging daraufhin zum Haus zurück, wo er einen Mann flüchten sah.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war.

Durch den Zeugen ist bislang nur bekannt, dass es sich bei dem beobachteten Fahrzeug um einen Kleinwagen in Polo-Größe handelt. Bislang konnten die flüchtenden Männer nicht ermittelt werden. die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt alle Beobachtungen, die rund um den Tatort gemacht wurden und auch nur entfernt mit diesem Einbruch in Verbindung zu bringen sind, unter Telefon 07171/3580 entgegen.