Festnahme nach Tankstellen-Überfall 17-jähriger Tatverdächtiger in Wasseralfingen geschnappt

Aalen-Wasseralfingen. In der Nacht auf Donnerstag wurde eine Tankstelle an der Wilhelmstraße überfallen. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen betrat der Täter die Tankstelle gegen 23.30 Uhr. Er forderte Geld und versuchte die Forderung durch körperliche Aggressivität durchzusetzen. Dazu schlug er den Angestellten auch mit der Faust, so die Polizei. Der 44 Jahre alte Angestellte wehrte sich dagegen allerdings erfolgreich und der Täter verließ die Tankstelle. Der Angestellte alarmierte nun die Polizei, die eine Fahndung nach dem Täter einleitete und nur wenige Minuten später einen Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung zutraf, festnehmen konnte. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17 Jahre alten Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit, der zum Zeitpunkt der Festnahme laut Polizei bemerkenswert stark betrunken war. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Aalen und Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

zurück © Gmünder Tagespost 04.05.2017 10:35

