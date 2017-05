Beratungstermine der „Herzenswege“

Bürger, die sich an die Aktion „Herzenswege“ wenden möchten, erreichen deren Mitarbeiter dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstag von 14 bis 17 Uhr unter Telefon (07171) 6035077. Persönlich treffen sie Mitarbeiter immer dienstags von 12.30 bis 15.30 Uhr im Spitalgebäude an. In der zweiten Etage im Zimmer 2.12.

zurück © Gmünder Tagespost 04.05.2017 13:19