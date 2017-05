Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Volles Programm am Salvatorheim in Aalen zum Ehrentag der Senioren Rainer Pryzwara ist zum neuen Rektor der Hochschule Heidenheim gewählt worden.

6.40 Uhr: Schon mal in einem Lachclub gewesen? Am Sonntag ist Weltlachtag. Die KKH informiert über die positive Wirkung des Lachens.



6.17 Uhr: Neblig am Morgen. Aber es wird freundlicher. Der Samstag wird der wärmste Tag der Woche. Mehr zum Wetter in unserem Wetter-Blog mit Tim Abramowski.

6.10 Uhr: Auch die Bahn kommt heute pünktlich. Keine Verspätungen gemeldet.

6.08 Uhr: Trotz geringen Nebels sind die Straßen ruhig. Bis jetzt sind keine Störungen gemeldet.

6.03 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.