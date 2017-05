Einbrecher geht leer aus Täter durchsucht Wohnung und zieht ohne Beute wieder ab

Schwäbisch Gmünd. Durch ein eingeschlagenes Fenster drang ein Einbrecher zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Vogelhofstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und Behältnisse, entwendete aber offensichtlich nichts. Der Einbrecher richtete einen Sachschaden an, der sich auf ca. 800 Euro beläuft. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefonnummer (07171) 3580 Zeugenhinweise entgegen.

