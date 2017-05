Betrüger am Telefon

Zwei Haushalte von angeblichen Polizeibeamten angerufen.

Am Dienstag Ellwangen, zuvor in Crailsheim: Unbekannte Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus, um an Bargeld und Wertsachen zu kommen. Am Donnerstag passierte dies in Backnang.