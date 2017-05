Einbruch in Dalkinger Sportheim

Rainau-Dalkingen. Sachschaden von rund 2500 Euro hinterließen Unbekannte beim Einbruch in ein Sportheim in der Ellwanger Straße. Die Diebe drangen bereits zwischen Freitagabend, 23.45 Uhr, und Samstagmorgen, 9.45 Uhr, in das Gebäude ein, nachdem sie auf das Dach geklettert waren. Im Sportlerheim entwendeten die Eindringlinge Bargeld aus einer Geldkassette und versuchten anschließend, die Türe zum Getränkelager aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, verließen die Täter das Gebäude. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: (07961) 9300.

