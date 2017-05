Rotes Kreuz schenkt Kaffee aus

DRK-Kreisverband: Mit seinen rund 16 300 Mitgliedern und mehr als 1100 Ehrenamtlichen leistet der DRK-Kreisverband Aalen wertvolle Dienste für Hilfebedürftige. Ob in der Flüchtlingshilfe, im Katastrophenschutz oder im Rettungsdienst, in Pflegeeinrichtungen und Beratungsstellen, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Blutspendedienst - überall nimmt das Deutsche Rote Kreuz gesellschaftlich wichtige und notwendige Aufgaben wahr.

Hintergrund zum Weltrotkreuztag Am 8. Mai 1828 wurde Rotkreuz-Begründer Henry Dunant geboren. Auf seine Initiative begann vor mehr als 150 Jahren die Geschichte der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, zu der inzwischen weltweit 190 nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften gehören. Dunants Geburtstag wird alljährlich international als Weltrotkreuztag begangen.

Das Rote Kreuz schenkt wieder Kaffee aus! „Wir wollen anlässlich des diesjährigen Weltrotkreuztages mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner. Er lädt für den heutigen 8. Mai in der Zeit von 12 bis 14 Uhr zum DRK-Kleiderladen „Rot Couture“ in die Beinstraße 10 in Aalen zum Gratis-Kaffee ein. „Das Rote Kreuz braucht mehr Unterstützer – ob als Mitglied, Helfer oder Spender.“Mit eben dieser Botschaft sind bundesweit Rotkreuzler rund um den Weltrotkreuztag am 8. Mai mit Kaffee-Aktionen unterwegs. Außerdem setzt das DRK die Kampagne „Zeichen setzen!" mit einem neuem Plakat-Motiv fort. Das „Deutsche Rote Team“ wirbt für Engagement im Roten Kreuz: „Das Rote Kreuz ist auf Ehrenamt angewiesen, um als Hilfsorganisation flächendeckend in Deutschland agieren zu können“, sagt DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters anlässlich des Weltrotkreuztages 2017. „Auch angesichts der umfangreichen Palette unserer Angebote brauchen wir engagierte Helfer “.Das DRK in Aalen