Polizeibericht Nach Unfall weitergefahren

Heubach. Die bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Smart fuhr am Montagmorgen gegen 9.35 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelladens in die Gmünder Straße aus. Dabei achtete sie laut Polizei nicht auf den durchgängigen Verkehr, sodass ein 67-jähriger Audi-Fahrer nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte. Einer ihm nachfolgenden 21-jährigen Mini-Fahrerin gelang dies nicht mehr, sodass sie auf den Audi auffuhr. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Smart-Fahrerin setzte ihre Fahrt nach Angaben der Polizei fort. Von dem Samrt ist das Teilkennzeichen AA-WA bekannt. Hinweise an den Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer (07173) 8776.

© Gmünder Tagespost 08.05.2017 16:51

