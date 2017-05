Der Ostalb-Morgen

6.51: Blick in der Tag: In Schwäbisch Gmünd startet die VGW heute mit dem ersten Spatenstich ein Bauprojekt. 19 Wohnungen sollen in der Oberen Halde gebaut werden. Auch in Hüttlingen wird gebuddelt. Es beginnen die Bauarbeiten für ein Wohnprojekt dort, wo früher der "Adler" stand. Und in Ellenberg wird der Bürgermeister Rainer Knecht für eine weitere Amtszeit verpflichtet (18.30 Uhr).

6.43: Reicht die Rente in der Zukunft? Darum geht es heute in Aalen. Jendrik Scholz, Abteilungsleiter vom DGB spricht im Haus der IG Metall über „Rente in Zukunft? Zeit für Veränderung“. Beginn ist um 17 Uhr.

6.31: Erst noch trüb, später allmählich freundlicher. Wie das Wetter wird, das erklärt Wetterbeobachter Tim Abramowski hier.

6.24: Achtung: Der Zug ab 8.05 Uhr von Schwäbisch Gmünd nach Aalen fällt aus! Keine Verspätungen der nächsten Züge auf der Remsbahn von Aalen über Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart. Auch zwischen Aalen und Ulm sowie von Ellwangen nach Aalen soll laut Bahn alles planmäßig verlaufen.

6.14: Dran denken: Zwischen Heuchlingen und Horn ist die Straße wegen Bauarbeiten beidseitig gesperrt. Das teilt die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg mit.

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengerafft, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.