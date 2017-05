Schon wieder: Vandalisimus in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Vandalen trieben im Verlauf des Wochenendes im Gmünder Stadtgarten ihr Unwesen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen warfen sie im Bereich der Remsparkbühne zwei schwere Stahlkisten um und zerschlugen zwei dort aufgestellte Laternen. Zudem knickten die Unbekannten mehrere Äste von Bäumen ab. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen. Am Montag hatte die Polizei bereits von einem Vandalismus-Fall in Schwäbisch Gmünd berichtet. In der Bocksgasse waren Bepflanzungen zerstört worden.

