Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Montagmittag gegen 13.20 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Um zu wenden, fuhr er nach Angaben der Polizei rückwärts in eine Firmeneinfahrt in der Daimlerstraße ein, wobei er einen Zaun beschädigte.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.