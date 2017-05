Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstagmorgen wollte ein aus Richtung Fachsenfeld kommender 79-jähriger Mercedes-Lenker gegen 7.50 Uhr von der K3239 aus im Einmündungsbereich zur K 3238 nach rechts in Richtung Dewangen einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem einem 51-jährigen Mercedes-Lenker, dessen Fahrzeug zunächst nach links in Richtung des Geh-Radweges abgewiesen wurde, bevor es mit dem Pkw einer aus Richtung Dewangen kommenden 36-jährigen Passat-Lenkerin kollidierte.Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 51-jährige Mercedes-Lenker leicht und die 36-jährige VW-Lenkerin sowie ihre beiden mitfahrenden dreijährigen Kinder schwer verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 27.000 Euro. Da die Fahrbahn durch auslaufendes Öl verunreinigt wurde, kam ein Ölwaschmobil zum Einsatz.