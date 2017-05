Der Ostalb-Morgen

7.10: Der übliche B-29-Wahnsinn zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd, insbesondere zwischen Essingen und Mögglingen. Locker bleiben!

7.00: Blick in den Tag: Um 8 Uhr startet in Schwäbisch Gmünd "No Game". Polizei, Landratsamt, Fahrlehrer, DRK und Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr bieten bis 15 Uhr am Berufsschulzentrum in Gmünd einen Aktionstag gegen die Hauptursachen Verkehrsunfälle junger Fahrer.

In Aalen verleiht Landrat Klaus Pavel ab 14 Uhr den Europäischen Schülerpreis an erfolgreiche Schüler aus dem Ostalbkreis.

Und in Schwäbisch Gmünd zeigt Kabarettist Werner Koczwara ab 20 Uhr im Stadtgarten sein neues Programm "Für eine Handvoll Trollinger".

6.53: Gmünds zweiter Mann, Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, soll heute im Gemeinderat gewählt werden. Was er will für Gmünd und für sich, das sagt er im Interview mit GT-Redakteur Michael Länge.

6.48: In der Aalener City soll's ein Abenteuerland geben. Wie das aussieht, das beschreibt SchwäPo-Redakteurin Ulrike Wilpert hier.

6.43: Für Freunde der elektronischen Musik gibt's in Heubach wieder das Festival "Wasser mit Geschmack".

6.34: Erste Staus auf der B 29: Zwischen Aalen und Essingen stockt es.

6.24: Achtung: Der Intercity 2164, planmäßig ab 6.48 Uhr und ab 7.01 von Aalen über Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart und Karlsruhe, hat nach Angaben der Bahn mindestens vier Minuten Verspätung.

6.16: Manche hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es wird wieder wärmer. Mit deutlich wärmeren Temperaturen rechnet Wetterblogger Tim Abramowski für heute. Mehr dazu gibt's hier.

6.11: Noch ist es ruhig auf den Verkehrsachsen in der Region. Etwas mehr Verkehr schon auf der A 7 insbesondere von Aalen in Richtung Ellwangen.

6.08 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jürgen Steck schreibt alles rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.