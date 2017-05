Falscher Kriminalbeamter an der Haustür

Eine Beschreibung des Mannes war der Seniorin nicht möglich. Hinweise auf diesen oder verdächtiger Fahrzeuge im Bereich nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240 entgegen.

Wieder ein falscher Polizist, diesmal an der Haustür: Am Dienstag läutete gegen 18.15 Uhr ein falscher Polizist an der Wohnungstür einer 94-Jährigen und erklärte ihr über die Sprechanlage, Mitarbeiter der Kriminalpolizei zu sein und ihr einige Fragen über ihre Lebensumstände stellen zu wollen. Die alte Dame reagierte richtig, ließ den Mann nicht herein und fragte nach dem Dienstausweis. Der vermeintliche Kripobeamte erwiderte, dass er diesen in seinem Fahrzeug habe, ihn holen würde und im Briefkasten hinterlegt. Anschließend verließ er das Grundstück und kehrte nicht mehr zurück.