An mehreren Autos die Scheibe eingeschlagen

Zwischen 18.45 und 22 Uhr am Dienstagabend schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines VW ein, der in diesem Zeitraum in der Bischof-Fischer-Straße gegenüber dem Rettungszentrum geparkt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Gegenstände, die sich im Fahrzeug befanden, ließ der Täter zurück.

Auf rund 300 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter verursachte, als er die Scheibe eines auf der Gmünder Straße abgestellten Fahrzeuges einschlug und aus dem Pkw eine Ledertasche entwendete. In der Tasche befanden sich lediglich Schulbücher im Wert von rund 30 Euro. Der Tatzeitraum kann auf Dienstagabend 19 Uhr bis 21.20 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240.