Einbruch in Gmünder Wohnhaus

Einbrecher am Werk. Symbolfoto: GT-Archiv

Schwäbisch Gmünd. Wieder ein Einbruch: Zwischen 7.45 Uhr und 16.15 Uhr am Dienstag drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Rechbergstraße in Schwäbisch Gmünd ein. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und einen alten Laptop. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171) 3580 entgegen.

10.05.2017 10:31

